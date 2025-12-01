Европа нарастила закупки российского газа

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» увеличились на 7,8 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О наращивании импорта этого вида топлива вопреки намерения властей Евросоюза (ЕС) отказаться от него сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

За отчетный период по этому направлению было прокачено в общей сложности 16,3 миллиарда кубометров российского топлива. Абсолютный рекорд аналитики зафиксировали в октябре, после чего поставки незначительно снизились. В ноябре прокачка сократилась на 3 процента в месячном выражении и составила 1,63 миллиарда кубометров. Впрочем, ва годовом выражении показатель вырос на 10 процентов.

После диверсий на участках сети «Северный поток» и прекращения транзита через украинскую газотранспортную систему южная ветка «Турецкого потока» является единственным маршрутом доставки трубопроводного газа из России в европейские страны. От импорта топлива по этому направлению зависят Турция, Венгрия, Сербия, Словакия и другие страны региона.

Наращивание поставок фиксируется на фоне утвержденной властями ЕС стратегии ускоренного отказа от российских энергоресурсов. Изначально планировалось, что страны региона полностью откажутся от импорта газа из РФ к началу 2028-го. Обновленная версия стратегии подразумевает достижение нулевой зависимости ЕС от этого вида российского топлива к 1 января 2027-го. В качестве альтернативы нефти и газу из РФ президент Финляндии Александр Стубб называл казахстанские энергоресурсы. В обозримом будущем, отметил он, эта страна Центральной Азии может стать для Европы ключевым партнером в энергетической сфере.