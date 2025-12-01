Казахстан понес убытки в размере не менее $1,5 млрд из-за атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). С таким заявлением выступил казахстанский эксперт по ТЭК Олжас Байдильдинов в беседе с RTVI.

Эту сумму можно сравнить с годовым бюджетом крупнейших городов страны, таких как Астана или Алматы. По словам Байдильдинова, военной необходимости здесь нет, так как нефть, поступающая через КТК, направляется в Европу.

В настоящее время через этот маршрут переваливается более шести миллионов тонн в месяц, и 90% этого объема составляют поставки из Казахстана. Речь идет именно о нефти, произведенной в Казахстане, а не о казахстанской нефти, подчеркнул специалист.

В Кремле отреагировали на атаку ВСУ на КТК

29 ноября на Каспийский трубопроводный консорциум напали морские дроны, сообщило Министерство энергетики Республики Казахстан. В результате атаки были нанесены серьезные повреждения оборудованию нефтяного комплекса.

В ведомстве выразили решительное осуждение нападения на гражданский объект, подчеркнув, что такие действия создают угрозу глобальной энергетической безопасности. В связи с этим правительство Казахстана приняло экстренные меры для перенаправления нефтяных потоков по альтернативным маршрутам.