Крупная страна не устояла перед большими скидками на российскую нефть

Индийские государственные компании Indian Oil и Bharat Petroleum приобрели российскую сырую нефть с поставкой в ​​январе, привлеченные скидками и обильными поставками от компаний, которые не подпали под санкции. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

© SHansche/iStock.com

По его данным, неизвестное количество партий купили со скидкой около пяти долларов за баррель. В связи с этим агентство напомнило, месяц назад скидка составляла три доллара. Отмечается, что с учетом скидок и стоимости перевозки Россия теперь должна зарабатывать в среднем около 40–45 долларов за баррель. Оплачиваются эти поставки в дирхамах ОАЭ.

Агентство констатировало, что данные новости свидетельствуют об осторожном возвращении некоторых индийских нефтеперерабатывающих компаний к российской нефти, хотя в целом спотовые закупки остаются ограниченными. Вашингтон и Нью-Дели продолжают вести торговые переговоры, и поставки сырой нефти по-прежнему остаются особенно болезненным вопросом.

Ранее сообщалось, что в Индию из Гайаны отправились первые два супертанкера с партиями по два миллиона баррелей нефти. Один груз предназначен для нефтеперерабатывающих заводов компании Hindustan Petroleum, а второй — для предприятий государственной Indian Oil.