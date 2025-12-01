«Все будут процветать»: Россия тайно налаживает контакт с США

Лера Букина

США и Россия тайно разрабатывали стратегию восстановления российской экономики на 2 триллиона долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Все будут процветать»: Россия тайно налаживает контакт с США
© РИА Новости

Американские компании намеревались первыми воспользоваться замороженными активами российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов для реализации совместных проектов и восстановления Украины. В планах было сотрудничество в Арктике и освоение космоса, включая потенциальную миссию на Марс с участием SpaceX.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев обсудили планы на вилле в Майами. Помимо этого, Дмитриев встречался с Джаредом Кушнером и другими американскими предпринимателями. Трамп рассматривал деловые отношения с Россией как возможность для получения выгоды, несмотря на осуждение со стороны европейских стран и Украины.

В интервью The Wall Street Journal Уиткофф подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами и обширными территориями. Он выразил надежду на развитие деловых связей между Россией, Украиной и США. Уиткофф считает, что это будет способствовать процветанию всех стран и позволит им участвовать в совместных проектах. По его мнению, такие шаги помогут предотвратить будущие конфликты, так как все участники окажутся в выигрыше.

Администрация Трампа стремилась укрепить мир через деловые соглашения. Уиткофф встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждая проекты в Арктике и добычу ресурсов. 6 августа Уиткофф вернулся в Москву для встречи с главой РФ, предложившим Украине передать 20% ДНР в обмен на отказ России от претензий на Запорожскую и Херсонскую области. Саммит 15 августа сорвался. В октябре Зеленский просил у США ракеты «Томагавк», но получил лишь 10-летнее освобождение от пошлин, напоминают авторы материала.

промо изображение