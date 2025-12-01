В России предложили отказаться от продажи угля в Китай

Российским компаниям пора прекращать продавать уголь в Китай, поскольку такая торговля приносит убыток, лучше использовать топливо для других целей, например, для майнинга криптовалют. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

Рассуждая о сложном финансовом состоянии ОАО «Российские железные дороги», банкир объяснил, что поддержание не приносящего дохода экспорта остается одной из главных причин быстрого роста долгов компании. Помимо прямых убытков, РЖД приходится удерживать на высоком уровне инвестиции в развитие железнодорожной сети на Дальнем Востоке.

По словам Костина, логичнее было бы использовать добытый уголь для производства электроэнергии внутри России, а не везти его куда-то.

«Дата-центры, которым сегодня нужна энергия, можно разместить рядом с угольными электростанциями. Можно майнить криптовалюты, например, биткоин», — указал он.

Какова стоимость строительства новых угольных электростанций, способных обеспечить достаточную емкость рынка для добываемого в России угля, а также сроки работ банкир не уточнил.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин рассказал, что к концу 2025 года убытки угольных компаний России могут достигнуть 350 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем годом ранее, а отрицательную доходность демонстрируют уже три четверти предприятий.

Он отметил, что добыча угля в стране падает третий год подряд, а по отдельным регионам рост виден только в Якутии — за десять месяцев регион увеличил производство на миллион тонн. По оценке Financial Times, российская угольная отрасль оказалась в худшей ситуации с 1990-х годов.