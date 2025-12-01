Банк России оказался не против скидок на маркетплейсах

Наличие маркетплейсов повышает конкуренцию, в том числе на рынке финансовых услуг. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Его процитировало ТАСС.

Это, по словам Чистюхина, положительное явление. Кроме того, он заверил, что регулятор полностью поддерживает возможность многих участников предоставлять скидки на электронных платформах. Однако в Центральном банке выступают за то, чтобы потребители могли пользоваться разными платежными инструментами, чтобы получать все возможные услуги на маркетплейсах.

Чистюхин также заверил, что, то решение, которое в итоге будет найдено, не нанесет урона потребителям.

По словам члена Общественного совета при Роспотребнадзоре Антона Недзвецкого, действующие в России правила маркетплейсов, предусматривающие скидки за выбор определенных способов оплаты, не нарушают права потребителей.

Ранее один из крупных маркетплейсов России раскритиковал предложение ЦБ ограничить банки маркетплейсов.