Продажа сжиженного природного газа из России упала
По итогам первых десяти месяцев 2025 года экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) сократился на два процента, до 28,4 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные LSEG сообщает Reuters.
Рост в годовом выражении на 10 процентов, до 3,19 миллиона тонн, наблюдался только в ноябре, однако итоговый результат оказался ниже, чем в октябре, на 4,5 процента.
Улучшить общую картину поставкам российского СПГ помогло согласие Китая принять партии с проекта «Арктик СПГ-2», которые «Новатэк» не мог продать с 2024 года. Поставки начались в августе этого года, и продолжались до завершения навигации по Северному морскому пути.
Экспорт российского СПГ в Европу за 11 месяцев сократился на 16 процентов, до 12,3 миллиона тонн, хотя отдельно в ноябре результат сравним с тем же периодом прошлого года.
Между тем данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) показывают, что поставки российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу в январе-ноябре увеличились на 7,8 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года.
Ранее сообщалось, что для продажи газа с проекта «Арктик СПГ-2» российская сторона предоставляет китайским покупателям скидки в размере 30-40 процентов.