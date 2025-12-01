Костин раскритиковал нынешний курс рубля

Главной причиной укрепления рубля стало снижение импорта, когда спрос на валюту упал и граждане перестали копить доллары, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на интервью банкира агентству Reuters.

По его словам, установившийся курс российской валюты не устраивает ни бюджет, ни экспортеров. Кроме того, он считает, что следует прекратить продажу юаней правительством. Костин признался, что не очень понимает, как в настоящее время формируются курсы, и предположил, что через юань.

«Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков», — заявил глава ВТБ.

По словам председателя комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ Александра Грифа, в декабре рубль продолжит плавно слабеть относительно основных валют. В такой ситуации у доллара есть перспектива подорожать до 90 рублей. Что касается евро, то он продвинется к психологической отметке 100 рублей и даже немного выше. Кроме того, Гриф считает, что у юаня есть шанс дойти до 13 рублей.