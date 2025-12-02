Минфин разместил два выпуска дебютных ОФЗ на 20 млрд юаней

Министерство финансов РФ успешно провело дебютное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, на общую сумму 20 млрд юаней (около 230 млрд рублей по текущему курсу). Об этом сообщается в материалах Минфина России.

"Спрос на дебютные государственные облигации, номинированные в китайских юанях, высокий. В ходе размещения сформировалась диверсифицированная структура покупателей. При этом институциональные инвесторы проявили больший интерес именно к долгосрочному выпуску - их доля в объеме его размещения превысила 40%", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Выпущены два транша: на 12 млрд юаней со сроком погашения в 2029 году и купонной ставкой 6% годовых, и на 8 млрд юаней со сроком погашения в 2033 году и купонной ставкой 7% годовых.

По итогам книги заявок ставки купонов удалось снизить на 50 базисных пунктов по сравнению с первоначальными ориентирами. Структура инвесторов: банки - 59,6%, управляющие компании - 19,6%, розничные инвесторы - 15,9%, инвесткомпании - 2,7%, страховщики - 2,2%.

Размещение полностью проведено на российской учетно-расчетной инфраструктуре. Половина объема оплачена в юанях, другая - в эквиваленте в рублях. Выплаты по облигациям будут осуществляться в юанях, при необходимости - в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

"Нам удалось создать ликвидный суверенный бенчмарк, который станет ориентиром по ценообразованию для корпоративных заемщиков и будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере", - добавил Силуанов.

Техническое размещение и начало обращения ценных бумаг состоятся 8 декабря 2025 года.