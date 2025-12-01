Российский рынок акций закрылся в "зеленой" зоне

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам основных торгов в понедельник продемонстрировали положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи подрос на 0,39% - до 2 686,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,07%, до 1 089,33 пункта.

Курс юаня вырос на 2 копейки - до 10,95 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал торги понедельника с просадки, но быстро вышел в плюс и курсировал на подступах к 2 700 пунктам. Инвесторы пребывают в ожидании свежих новостей с геополитического фронта и развития переговорного процесса по Украине. Сдерживающим фактором для акций остается крепкий рубль. Нефтяные цены подросли на фоне сдавшего позиции доллара и итогов встречи ОПЕК+", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

По информации ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, лидерами роста на фондовом рынке стали обыкновенные акции "Мечела", подорожавшие на 5,5%, вероятно, на фоне новостей о повышении спроса на российский уголь в Южной Корее.

Значительнее всего подешевели акции "Московского кредитного банка" (-1,8%) после публикации отчетности за девять месяцев 2025 года.

В "БКС Мир инвестиций" ожидают, что индекс Мосбиржи во вторник будет находиться в пределах 2 620-2 720 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 77,5-80,5 рубля, по юаню - 10,9-11,1 рубля.

Аналитики Freedom Finance Global прогнозируют колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2 600-2 700 пунктов. По их оценкам, курс доллара составит 77-79 рублей, евро - 89-91 рубль, юаня - 10,9-11,3 рубля.