Германия заключила договор с Аргентиной о покупке СПГ

По информации Bloomberg, Германия заключила длительное соглашение о приобретении сжиженного природного газа из Аргентины.

Немецкая государственная фирма SEFE (Securing Energy for Europe) заключила договор с Аргентиной о поставках СПГ, которые начнутся в 2027 году. Это первый в истории Аргентины долгосрочный контракт на экспорт сжиженного газа.

Согласно предварительной договоренности, SEFE будет приобретать у Southern Energy до 2 миллионов тонн СПГ ежегодно на протяжении восьми лет. Начало поставок запланировано на конец 2027 года.

Данное соглашение было заключено в связи с подготовкой SEFE к прекращению действующих обязательств по поставкам из России. Контракт будет завершен к началу 2027 года, когда вступит в силу запрет Евросоюза на сделки с российским СПГ, позволяющий компаниям расторгать старые договоры.