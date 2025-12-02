ВТБ замахнулся на Шекспира в дискуссии о макроэкономике

ЦБ и правительству стоит быть более понятными для бизнеса в части обсуждения денежно-кредитной политики и курсообразования для рубля, предложил в своей колонке первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов (текст предоставлен пресс-службой ВТБ, он был опубликован в РБК).

Колонка написана в форме пьесы, действующие лица которой совпадают с шекспировскими Обероном и Титанией из «Сон в летнюю ночь». Под Обероном, видимо, подразумевается правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а под Титанией — председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Также среди персонажей падший дух Инфляция и Эльф в синих (корпоративного цвета группы ВТБ) штанишках. Охарактеризован в начале как «проказник – местный выскочка-всезнайка». Вероятно, это сам Дмитрий Пьянов. В прошлом году он выступал в роли «мальчика Димы из синей группы детского сада».

Как правило, колонка Пьянова служит затравкой для макроэкономической сессии, которая проходит несколько лет подряд на форуме «Россия зовет». Ее аудитория — российский бизнес.

Как и в реальной жизни герои обсуждают жесткость денежно-кредитной политики ЦБ, особенно Оберон.

«Твоя жестка политика, и вот –

Все меньше инвестиций в наш оазис

Приходит. Год сменяет год…

Мне горько признавать, что это — базис!»

Кроме того, Оберон спрашивает Титанию об инфляционном таргете:

С какого, объясни же, потолка

Взята магическая цель в ЧЕТЫРЕ?

Представители российского бизнеса не раз корили Центробанк за низкую цель по инфляции, которая составляет 4%. А президент ВТБ Андрей Костин не раз публично предлагал закрепить его на уровне 7-8%.

Тайный пакт

Камео Пьянова задает вопрос ЦБ и правительству относительно непубличной договоренности, или тайного пакта, касающегося инфляции.

Я чувствую, что тайный пакт у вас готов

Межведомственных распрей швы расшиты!

Как видите расчет вы новых цен?

Какие таргеты отныне у кредитов?

И будет ли произведен обмен

Благоразумных, но скупых лимитов?

Поясняя эту реплику, Пьянов предположил, что летом 2025 года между ЦБ и исполнительной властью был заключен негласный пакт. О его содержании он также говорит предположительно, но среди основных постулатов выделяет: сохранение таргета в 4% и заякоренных инфляционных ожиданий, а также жесткой ДКП. Все это, по мнению Пьянова, обеспечивает одновременно процесс дезинфляции и «рост ВВП на отрезке календарного года». А самым важным индикатором для правительства и ЦБ становится прирост корпоративного кредитного портфеля — «как элемент денежной массы».

«К примеру, если месячный прирост меньше 10% в год – текущие денежно-кредитные условия признаются жесткими, требуется смягчение. Если [прирост] выше, как в октябре, значит, требуется ужесточение — 10% прироста банковского кредита в год достаточно для непереохлаждения экономики», — указывает он.

Из его слов следует, что представители бизнеса не понимают, в чем этот пакт заключается, и это негативный фактор, так как все риски жесткой ДКП и высоких ставок остаются именно на бизнесе, а не на ЦБ или банках.

Говорят, рубль ненастоящий

Одна из реплик эльфа касается курса рубля:

Курс наш — безумные качели:

То семьдесят, то сто при нефти сорок.

Неактуальны ваши прошлые модели,

Узрите берега – спадет с рубля весь морок!

Таким образом, он фактически предлагает вернуться к плавающему валютному коридору как возможной альтернативе нынешним «качелям». По словам Пьянова, консенсус у бизнеса довольно однозначный — нынешний «курс ненастоящий» и наличие этой проблемы необходимо «хотя бы признать».

«Все внешние торговые партнеры страны – «Залив», Китай, Индия, имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием»», — указал он.

ЦБ же считает нынешний плавающий курс «встроенным стабилизатором» экономики, который помогает ей подстраиваться под меняющиеся внешние условия, сглаживая воздействие на неё внешних факторов.

Чуть больше 10 лет назад в ноябре 2014 года Банк России завершил переход к плавающему курсу рубля, отменив валютный коридор, существовавший в разных формах в течение почти 20 лет — с 1995 года. С тех пор ЦБ проводит свою денежно-кредитную политику, ориентируясь на целевой уровень инфляции, а не на поддержание курса рубля.

Макроэкономическая сессия состоится 2 декабря в 14.00. В ней примут участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и др. Пьянов будет модерировать сессию.