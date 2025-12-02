В Германии констатировали печальный факт из-за санкций против России

Немецкий экономический сектор пришел в упадок и оказался полностью ослабшим антироссийскими санкциями. Промышленность ФРГ не может стабильно развиваться без поставок энергоносителей из России, пишет The National Interest со ссылкой на источники.

Уточняется, что действия НАТО против России на Украине ослабили европейский экономический проект.

«Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода "Северный поток 2", который подпитывал промышленную мощь Берлина», — подчеркивает издание.

Мера о введении эмбарго на российскую нефть рискует обернуться для ФРГ новым витком неприятностей. Спад в экономике уже прогнозируют восточной части страны.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе заявила, что немецкая экономика сейчас находится в уязвимом положении. Как указала она, в настоящий момент Германия переживает масштабную потерю доверия. Этот факт ставит для страны тяжелый вопрос о ее способности поддерживать и модернизировать свою промышленную базу.

