Россиян призвали готовиться к пиковому росту цен

Пиковый период роста потребительских цен в России с большой долей вероятности придется на начало следующего года. Такой прогноз дал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит РИА Новости.

У граждан остается не так много времени, чтобы приготовиться к очередному скачку инфляции. Согласно ожиданиям Пьянова, пик роста потребительских цен в стране придется на первый квартал 2026 года.

«Если смотреть на период следующего года, то с большой вероятностью, да», — констатировал аналитик.

При этом в 2026 году руководству Центробанка (ЦБ) вряд ли удастся достичь таргета по инфляции, который был установлен на уровне в 4 процента, полагает Пьянов. К концу следующего года, по его оценке, темпы роста потребительских цен в России составят свыше 5 процентов.

«Мое ощущение, что инфляция будет более 5 процентов», — заключил Пьянов.

Ближе к концу ноября 2025 года инфляция в России опустилась до 6,92 процента. Несмотря на это, нынешние темпы роста потребительских цен в стране все еще остаются значительно выше установленного ЦБ таргета.

Руководство регулятора неоднократно отмечало, что именно динамика инфляции является одним из главных факторов при решении по ключевой ставке. ЦБ сможет перейти к более заметному смягчению денежно-кредитно политики (ДКП) в том случае, если инфляция будет устойчиво приближаться к целевому значению. В сложившихся реалиях ожидать, что ключевая ставка в 2026 году опустится ниже 10 процентов, не приходится, заявлял ранее зампред регулятора Алексей Заботкин.