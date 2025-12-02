Еще одна страна стремится сохранить импорт российского газа

Турецкий политолог Энгин Озер полагает, что Турция не сможет в ближайшее время отказаться от поставок российского газа. По его мнению, это обусловлено отсутствием альтернативных источников и значимостью газа для промышленности, передает РИА Новости.

Как отмечается, Турция может увеличить импорт СПГ из США, но это приведет к росту себестоимости продукции и вызовет недовольство среди населения. В среднесрочной перспективе государство сможет заменить российский газ поставками из Катара и Алжира, однако этот процесс займет определенное время, полагает собеседник.

Россия и Турция ведут переговоры о продлении соглашений по газовым поставкам. Действующие договоры истекают в текущем году, и стороны обсуждают возможность сохранения ежегодного объема поставок на уровне приблизительно 22 миллиардов кубометров.

Россия остается главным поставщиком нефти и газа для Турции. На российскую нефть приходится 66% турецкого импорта, а на газ — 41%. Давление со стороны США не заставило турецкие власти отказаться от этих энергоресурсов.

Ранее в посольстве России в Анкаре сообщили, что США усиливают давление на Турцию за покупку российской нефти и газа.