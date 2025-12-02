Ведущей экономике Евросоюза предсказали свободное падение

Экономика Германии рискует оказаться в ситуации свободного падения, так как переживает самый глубокий, с момента основания ФРГ, кризис. Такую судьбу ей предсказал президент Федерации немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер. Его процитировало издание Handelsblatt.

Он полагает, что к концу 2025 года немецкая промышленность переживет драматичный спад. Промышленное производство упадет на два процента. И речь, по словам Ляйбингера, идет не о циклическом, а о структурном спаде. Промышленность теряет позиции. Например, химические заводы, в последнее время были загружены всего на 70 процентов. Серьезное давление испытывают машиностроение и предприятия сталелитейного сегмента. Однако на все эти вызовы федеральное правительство, по мнению главы BDI, реагирует недостаточно решительно.

По мнению министра экономики и энергетики ФРГ Катерины Райхе, экономика ее страны сегодня оказалась в уязвимом положении. В частности, прогноз властей о том, что в 2026 году ВВП страны вырастет на 1,3 процента, базируется на допущении, что не случится новых внешних потрясений.