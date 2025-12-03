Бельгия поддерживает планы Еврокомиссии финансировать Киев в 2026-2027 годах, но считает экспроприацию активов РФ по схеме "репарационного кредита" худшей из возможных опций, призывает Еврокомиссию привлечь для этого европейский кредит на финансовом рынке.

Об этом заявил журналистам глава МИД Бельгии Максим Прево по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюссель.

Бельгия призвала Евросоюз отказаться от конфискации активов России