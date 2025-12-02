В Кремле рассказали о поставках энергоресурсов в Индию

Россия продолжает оставаться важным поставщиком энергоресурсов в Индию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Sputnik India.

«Россия продолжает быть очень важным поставщиком энергоресурсов в Индию по конкурентноспособным ценам, и у нас нет сомнений, что этот обмен приносит большую пользу Индии и в то же время взаимную выгоду», — сказал он.

В ходе брифинга представитель Кремля также отметил, что Москва надеется на продолжение проектов в атомной сфере с Дели. По его словам, в частности, речь идет о продолжении реализации строительства атомной электростанции Куданкулам.

До этого Песков заявил, что Россия предлагает свою нефть таким странам, как Индия и Китай, но решение о приобретении ее остается за ними. Таким образом он прокомментировал оказываемое президентом США Дональдом Трампом давление на страны, в которые РФ поставляет энергоресурсы.

16 октября американский лидер заявил, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. В Нью-Дели признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с Россией.