Названо число стран-покупателей российского продовольствия

Продукция российского агропромышленного комплекса (АПК) поставляется в общей сложности в 160 стран мира. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

Она назвал Россию крупнейшим экспортером продовольствия. Объемы производства в стране, отметила она, позволяют не только наращивать отгрузки за рубеж, но и обеспечивать в полной мере потребности внутреннего рынка.

«Здесь мы вроде бы всего достигли, и, как говорят, перестигли», — резюмировала Лут.

В то же время серьезной проблемой для российских аграриев, отмечала министр, остается относительно низкая стоимость экспортных поставок. У основных конкурентов, сетовала Лут, выручка от агроэкспорта заметно выше, чем у отечественных производителей. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне тяжело.

При этом даже низкая в сравнении с главными конкурентами цена предложения в ряде случаев не гарантирует наращивания закупок импортерами. Так, только в октябре 2025 года Россия потеряла покупателей зерна из 20 стран. Суммарное число импортеров пшеницы в разгар осени, поясняла глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, снизилось до 30, а объемы отгрузок просели на 14,2 процента год к году.