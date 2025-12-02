США выступили с неожиданным предложением по замороженным активам РФ

Американская администрация предложила вернуть России ее замороженные активы в случае заключения соглашения о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Politico.

По словам неназванных европейских дипломатов, во время визита спецпосланника Евросоюза по санкциями Дэвида О’Саддивана в Вашингтон представители США "недвусмысленно заявили", что их идея заключается в возвращении РФ ее активов после подписания мирного плана.

Ранее бельгийские власти допустили использование российских замороженных активов для кредитов Киеву с учетом некоторых условий. В частности, Брюссель настаивает, чтобы все страны ЕС предоставили по кредиту гарантии. Кроме того, предлагается разделить все риски, связанные в дальнейшими процедурами споров, и обязать к участию в программе всех членов ЕС, у которых есть госактивы РФ.

При этом СМИ утверждали, что некоторые европейские страны подозревают Бельгию в использовании доходов от российских активов.