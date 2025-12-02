Курс американского доллара на внебиржевом рынке упал ниже 77 рублей — до 76,93. Об этом во вторник, 2 декабря, свидетельствуют данные ProFinance.ru.

Падение составило 3,22 процента. Таких показателей удалось достичь впервые с мая 2023 года, уточнили на портале.

Недавно первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов представил пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь» по мотивам «Сна в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, темой которой является курсообразование российского рубля.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, отметил, что добиться укрепления курса рубля удалось благодаря снижению объемов импорта. По его словам, Центральный банк «смотрит на отдельные сделки банков».

Эксперты утверждают, что укрепление рубля на прошедшей неделе связано со стабильностью цен на нефть и со снижением уровня закупочной активности среди китайских импортеров, которые отдыхали из-за государственных праздников.

Утром 27 ноября курс американского доллара также снизился до уровня 78 рублей. Накануне Центробанк России установил официальный курс на отметке 78,5941 рубля, однако тенденция к удешевлению продолжилась.