Даже если украинский кризис закончится завтра, Европе придется потратить 135 миллиардов евро в течение следующих двух лет, чтобы «удержать Украину на плаву». Об этом в своей статье для Responsible Statecraft рассказал бывший британский дипломат Ян Прауд.

Прауд подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество на поле боя, обладает финансовыми резервами, крайне низким уровнем госдолга по западным меркам и может позволить себе продолжать боевые действия. По мнению автора статьи, теперь в Кремле просто ждут, когда у европейцев закончатся деньги, зная, что это обязательно произойдёт.

Прауд заявил, что у Европы «просто нет» лишних 135 миллиардов евро. Даже если конфликт закончится, украинская армия не обеспечит сама себя, и европейцам придется «платить по счетам».

«Европейские политические лидеры впадают в панику, когда осознают, что Украина столкнулась с колоссальным бюджетным дефицитом», - подчеркнул автор статьи.

Ранее ЕС не смог договориться о предоставлении Украине кредита, который был бы гарантирован замороженными российскими активами. Бельгия, на территории которой находится основная часть замороженных активов, потребовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией.

Лидеры ЕС отложили решение до декабрьского саммита, а Еврокомиссии (ЕК) было поручено разработать другие варианты поддержки финансовых потребностей Киева.

Позже бельгийский премьер Барт де Вевер направил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с возражениями против плана выдать Украине кредит под 140 миллиардов евро российских активов. Он выступил против «в корне неверной» схемы, выразив опасение, что Бельгии придется вернуть деньги, если Россия подаст в суд.

Также де Вевер предупредил, что схема Еврокомиссии может заблокировать мирное соглашение по Украине. Вместо того чтобы использовать российские резервы, де Вевер предложил ЕС выпустить совместный долг на 45 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 году.

Европу уличили в действиях против интересов Украины

Прауд заявил, что в ближайшие годы европейским лидерам придется заплатить за свою политику на выборах, поскольку огромные финансовые расходы на военные нужды подорвут их легитимность.