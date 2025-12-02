Цены на бензин в США упали до минимального уровня с 2021 года, составив в среднем $3 за галлон (около 79 центов, или 61 руб. за литр). Об этом сообщает Yahoo Finance.

Согласно данным экспертов, по состоянию на начало недели в 30 штатах средняя цена опустилась ниже этой отметки. Аналитики связывают снижение с падением цен на нефть и сезонным переходом на более дешёвые зимние смеси топлива.

Эксперт GasBuddy Патрик Де Хан отметил, что завершение планового обслуживания нефтеперерабатывающих заводов и увеличение добычи ОПЕК в декабре создали условия для дальнейшего снижения цен. По его словам, на некоторых заправках на Среднем Западе стоимость галлона уже упала ниже $2 (около 53 центов за литр), и таких случаев станет больше к рождественским праздникам.

На фоне роста предложения нефти фьючерсы на Brent и WTI с начала года подешевели на 14% и 16% соответственно. Аналитики Citi и JPMorgan прогнозируют сохранение тенденции: в JPMorgan ожидают, что к 2026 году цена барреля Brent может опуститься до $58, а избыток предложения на рынке останется ключевым фактором давления на цены.