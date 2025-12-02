Набиуллина объяснила устойчивость российской экономики

Российской экономике удалось адаптироваться в непростых условиях 2025 года благодаря высокой гибкости бизнеса. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент «Ленты.ру».

Россия четвертый год подряд принимает участие в СВО и находится под санкциями, заметил один из участников пленарной сессии. Однако по приезде в Москву наличие каких-то проблем в экономике не выглядит очевидным, признался он, и поинтересовался, каким образом удалось этого добиться.

Помимо адаптивности бизнеса, свой вклад внесла также финансовая прочность экономики, дала понять Набиуллина. Все эти факторы важно сохранить, поэтому нужно работать над повышением производительности труда, призвала глава Банка России.

«Нужна приоритезация в те сферы, которые дают наибольшую отдачу», — резюмировала она.

Ранее в ЦБ отметили, что в условиях замедления российской экономики главными уязвимостями для нее становятся кредитные риски как для населения, так и для бизнеса. По оценкам регулятора, пока положение граждан и компаний остается устойчивым, однако накопленные ранее риски уже стали проявляться. В настоящее время с проблемами сталкиваются наиболее уязвимые заемщики.