Путин: между кабмином и ЦБ полный консенсус в проведении экономической политики

Президент России Владимир Путин заявил о полном консенсусе в проведении экономической политики между ним, кабмином и ЦБ.

Об этом он сказал на форуме ВТБ «Россия зовёт!». RT ведёт прямую трансляцию.

«У нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики — и между правительством, администрацией, центральным банком», — заявил Путин.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters допустил снижение ключевой ставки ЦБ в конце 2025 года.