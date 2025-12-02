Путин назвал госдолг РФ одним из самых низких в мире

Государственный долг России остается одним из самых низких в мире. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

© Москва 24

По словам главы государства, долг составляет меньше 20% внутреннего валового продукта (ВВП).

"То есть мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную, бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики", – пояснил Путин.

Президент также отметил, что состояние государственных финансов страны стабильно – своевременно было принято решение как в части доходов, так и расходов федерального бюджета.

При этом социальные обязательства, оборона и развитие профинансированы в полном объеме, добавил Путин.

"Он (бюджет. – Прим. ред.) сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит", – заключил президент.

Ранее Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Бюджет утвержден исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году на уровне свыше 235 триллионов рублей. В 2027 и 2028 годах его уровень составит больше 255 триллионов и свыше 276 триллионов рублей соответственно. Также в федеральный бюджет заложен ежегодный уровень инфляции, не превышающий 4%.