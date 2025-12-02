Путин: Запад хочет устранить конкурентов в экономике

Страны коллективного Запада стремятся устранить конкурентов в экономической сфере, сохранить в условиях современности свои привилегии и ускользающую монополию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

Он напомнил, что современный мир в целом отличается "высокой турбулентностью, которая во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран".