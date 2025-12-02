Путин: Запад хочет устранить конкурентов в экономике
Страны коллективного Запада стремятся устранить конкурентов в экономической сфере, сохранить в условиях современности свои привилегии и ускользающую монополию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Он напомнил, что современный мир в целом отличается "высокой турбулентностью, которая во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран".
"Используя свое монопольное положение на отдельных рынках, в сфере финансов они вводят незаконные односторонние ограничения, стремятся таким образом надавить на суверенные государства, которые ведут независимую политику, - подчеркнул Путин. - А по сути, западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить в быстроменяющемся мире свои былые привилегии, ту самую ускользающую монополию".