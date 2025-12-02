Путин: Снижение инфляции в России стало главным достижением года

Президент России Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!», что снижение инфляции стало важным итогом текущего года.

Он уточнил, что если в марте уровень инфляции достигал двузначных значений, то к настоящему моменту годовой показатель опустился ниже 7%, передает ТАСС. По словам Путина, к концу декабря инфляция должна составить около 6%, что ниже текущих прогнозов правительства и Банка России.

«Хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%. То есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка», – сказал он.

Путин выразил уверенность, что тенденция к замедлению инфляции будет закрепляться в будущем.

В сентябре Путин заявил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

Ранее глава ЦБ оценила влияние ключевой ставки на экономику России.