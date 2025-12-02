Россия серьезно нарастила экспорт некоторых видов мяса

С начала 2025 года Россия увеличила экспорт свинины в денежном выражении на 47 процентов, а птицы — на 19 процентов. Об этом заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Его процитировало ТАСС.

Кроме того, поставки мороженого увеличились на 29 процентов, макарон — на 21 процент, сыров и творога — на 16 процентов, кефиров и йогуртов — на 20 процентов, готовой мясной продукции — на 14 процентов. Кроме того, удалось на десять процентов нарастить поставки на внешний рынок напитков и на девять процентов — кондитерских изделий.

Есть прогнозы, что по итогам этого года Россия может войти в пятерку крупнейших поставщиков свинины на глобальный рынок, потеснив с пятой позиции Чили.

По данным аналитической компании NTech, к началу декабря оптовая стоимость свинины, в зависимости от части туши, упала на 4-27 процентов в годовом выражении. В частности, грудинка подешевела на 27 процентов, лопатка — на 7 процентов, цена окорока снизилась 4 процента, а полутуша подешевела на 10 процентов. Однако карбонад подорожал на 14 процентов.