Силуанов оценил экономический рост России в 2025 году

Экономический рост России в текущем году составит менее 1%, заявил в эфире Радио РБК в рамках форума ВТБ «Россия зовёт!» министр финансов России Антон Силуанов.

При этом он подчеркнул, что такой показатель — плановый.

«Мы шли на то, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост», — сказал Силуанов.

В октябре он заявил о переходе экономики России к устойчивому росту.

Также глава ведомства отмечал, что Минфин в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором экономики.