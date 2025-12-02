Во Франции заявили о мощном ударе по Макрону

Илья Родин

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отвесил президенту Франции Эммануэлю Макрону звонкую пощечину, рассказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 2 декабря, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕЦБ отказал Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных российских активов.

«Это очень смешно! Мощный удар по председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Эммануэлю Макрону. Европа получила жесткую пощечину!», — отметил Филиппо.

Напомним, что в 2022 году западные страны заморозили суверенные активы РФ. Значительная часть этих средств находится в Европе, в частности, 180 млрд евро размещены на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В 2022-2024 годах западные страны вели активную дискуссию на всех уровнях о рисках и возможностях использования замороженных средств.

В 2025 году ряд стран выступил с инициативой о передаче средств Украине в виде «репарационного кредита». Против проекта выступила Бельгия — власти страны заявили, что разрешат снять деньги только в том случае, если все государства ЕС возьмут на себя риски этого шага.

3
промо изображение