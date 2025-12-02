Во Франции заявили о мощном ударе по Макрону

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отвесил президенту Франции Эммануэлю Макрону звонкую пощечину, рассказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 2 декабря, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕЦБ отказал Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных российских активов.

Напомним, что в 2022 году западные страны заморозили суверенные активы РФ. Значительная часть этих средств находится в Европе, в частности, 180 млрд евро размещены на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В 2022-2024 годах западные страны вели активную дискуссию на всех уровнях о рисках и возможностях использования замороженных средств.

В 2025 году ряд стран выступил с инициативой о передаче средств Украине в виде «репарационного кредита». Против проекта выступила Бельгия — власти страны заявили, что разрешат снять деньги только в том случае, если все государства ЕС возьмут на себя риски этого шага.