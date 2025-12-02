Путин оценил рост инвестиций в стране

Инвестиции в России в последние годы росли опережающими темпами. Об этом на форуме ВТБ «Россия вперед!» заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского лидера, в 2022 году этот рост составил 6,7 процента, в 2023 — 9,8 процента, а в 2024 году — 7,4 процента. В текущем году показатель оказался скромнее, но динамика, как подчеркнул Путин, в целом осталась позитивной.

Также президент назвал уверенной и стабильной работу банковского сектора. Прибыль предприятий реального сектора, согласно прогнозам, по итогам 2025 года составит 3,2-3,5 триллиона рублей. В дальнейшем глава государства призвал увеличивать вклад банков в российскую экономику, в том числе в регионах.

По мнению Путина, снижение инфляции стало важным достижением текущего дня. Если в марте 2025 года она была двузначной, то сейчас уже ниже семи процентов. Президент предположил, что к концу года уровень инфляции, вероятно, составит шесть процентов. Также рекордно низким является уровень безработицы, который составляет 2,2 процента.