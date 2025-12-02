Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник снизился на 0,73% - до 2 667,2 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,43% - до 1 084,68 пункта.

Курс юаня вырос на 1 копейку - до 10,96 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня торговался нейтрально при относительно низких оборотах. Инвесторы ждут результатов переговоров президента РФ Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом, спецпредставителем американского лидера. Сдерживающими факторами выступили рост рубля и снижение цен на нефть", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции девелопера АПРИ (+11,3%), после выхода накануне отчетности по МСФО за девять месяцев 2025 года, указывает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Значительнее всего подешевели акции группы "Новабев" (-1,5%).

По оценке "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 3 декабря будет находиться в диапазоне 2 620-2 720 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 77-80 рубля, юаня - 10,9-11,1 рубля.

По мнению Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи в среду покажет колебания в коридоре 2 600-2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 76,5-78,5 руб., евро - 89-91 рубля, юаня - 10,8-11,2 рубля.