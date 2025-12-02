В Раде сообщили о «дыре» в бюджете Украины на 2026 год

Дефицит в бюджете Украины на следующий год составляет $20 млрд, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский парламент 22 октября рассмотрел проект бюджета на 2026 год в первом чтении. Следующее рассмотрение документа планируется 3 декабря.

«Сейчас в бюджете «дыра», то есть доходы заложены, а источник еще не ясен, [в размере] около $20 млрд», — разъяснил Гончаренко.

Парламентарий заметил, что Киев надеется на помощь от западных партнеров, в том числе в виде передачи части суверенных активов России, замороженных в европейских финансовых организациях.

По его словам, еще $25 млрд доходов, заложенных в украинский бюджет на следующий год, также являются обещанной помощью от партнеров, предоставление которой пока ничем не гарантируется.

Напомним, что в 2024 году дефицит составил $43,9 млрд. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом $37,3 млрд, в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов