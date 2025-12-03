В Европе приняли решение по поводу отказа от российского газа

Совет ЕС и Европарламент подписали предварительное соглашение о полном запрете импорта российского природного газа в страны Европы.

Отказываться от энергоресурса будут поэтапно, отмечается в совместном заявлении, которое опубликовала пресс-служба Совета Евросоюза.

«Это большая победа для нас. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении», — сказал Ларс Огард, министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

Для краткосрочных контрактов, которые были подписаны до 17 июня 2025 года, ограничения вступят в силу с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026-го — для трубопроводного газа. На соглашения, заключенные на долгий срок, эмбарго введут с 1 января 2027 года для СПГ и с 30 сентября того же года (если будет достигнута цель заполнения газохранилищ, но не позднее 1 ноября) — для трубопроводного газа.

Все страны — члены союза должны будут подготовить планы по диверсификации газовых поставок, которые будут включать меры по замене топлива из России и предусматривать потенциальные риски при отказе от него к указанным срокам. В течение месяца после одобрения регламента государствам надо будет сообщить Еврокомиссии о действующих контрактах на российский газ и об уже принятых запретах.

Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года

Ранее сообщалось, что Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него. В 2025 году суммарные объемы поставок российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» увеличились на 7,8 процента в сравнении с прошлым годом.