В Минфине объяснили, от чего зависит «крепкий рубль»

Крепкий рубль во многом зависит от процентных ставок. Будет снижение денежно-кредитной политики, значит, будет больше возможности кредитовать закупки импорта товаров, объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире РБК.

По его словам, если так будет происходить, то уменьшится и давление на рубль. При этом тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущий период — он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса.

«Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях», — добавил Силуанов.

Ранее первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал пиковый рост потребительских цен в следующем году и призвал россиян готовиться к резкому ускорению инфляции уже в первом квартале 2026 года.