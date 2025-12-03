Турецкая компания Beşiktaş Shipping, чей танкер Mersin был повреждён в результате взрывов у берегов Сенегала в конце ноября, прекращает все судоходные операции с Россией.

«Ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась... риски, которым подвергаются наши суда и экипаж, стали неприемлемыми», — приводит заявление агентство Reuters.

Там также уточнили, компания строго соблюдала все международные санкционные режимы и все торговые ограничения.

У берегов Турции атаковали шедший из России танкер

Поздно вечером 27 ноября снаружи танкера Mersin, стоявшего на якоре у берегов Дакара в Сенегале, прогремели четыре взрыва.

В МИД Турции подчёркивали, что атаки на танкеры создают угрозу безопасности судоходства.