Российские власти признали строительство Северо-Сибирской магистрали нецелесообразным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников газеты, причиной отказа от проекта стала высокая стоимость строительства. Затраты на строительство участков Северо-Сибирской магистрали от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР оценили в 50 трлн рублей, а инвестиционную программу ОАО РЖД существенно сократили. Основную сложность при реализации инфраструктурного проекта представляют сложные геологические условия.

В частности, в рамках проекта предполагалось строительство под Алтаем двух тоннелей, российского и китайского, однако работы так и не начались.

Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

«Создание Севсиба предполагало строительство участка Нижневартовск—Белый Яр—Усть-Илимск протяженностью около 2 тыс. км. Проект, в частности, был включен в утвержденную в 2008 году Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2023 года», — говорится в публикации.

24 октября стало известно, что в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа планируется проложить два новых железнодорожных коридора в КНР.

5 октября президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Доклад по данному вопросу необходимо предоставить до 1 марта 2024 года.