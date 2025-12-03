В начале утренней сессии в среду, 3 декабря, российский рынок акций демонстрировал отрицательную динамику после результато переговоров России и США по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером состоялись поздно вечером во вторник, 2 декабря. Ощутимого прогресса по вопросам прекращения огня на Украине и заключения мирной сделки сторонам добиться не удалось.

На этом фоне индекс Мосбиржи к 7:00 утра упал на 1,35 процента, до отметки в 2637,03 пункта. К 07:12 снижение замедлилось до 1,14 процента, котировки к тому моменту поднялись до 2642,78 пункта. Однако к 09:50 индекс Мосбиржи вновь продемонстрировал снижение, на сей раз опустившись до 2640,55 пункта (минус 0,78 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии).

До этого российский рынок акций залихорадило после слов Путина о войне с Европой. Глава государства предупредил о незамедлительной реакции Москвы на подобные действия западных стран. После этого индекс Мосбиржи обвалился на 1,1 процента, на минимуме он достигал 2657,52 пункта.