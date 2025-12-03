Силуанов оценил перспективы российской экономики

В следующем году можно ожидать более активного роста российской экономики, чем в 2025-м. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфин) Антон Силуанов в рамках форума ВТБ «Россия зовет!». Слова руководителя ведомства приводит РБК.

У подобного сценария, ожидает Силуанов, есть высокие шансы на реализацию.

«Ну конечно», — заявил министр финансов, оценивая перспективы более активного роста российской экономики в 2026 году.

Подобной динамики, отметил Силуанов, поспособствуют в том числе меры государственной поддержки, нацеленные на укрепление технологического суверенитета. Соответствующие денежные средства будут выделяться из федерального бюджета для отечественных компаний.

Более активный экономический рост в следующем году будет происходить на фоне постепенного снижения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) и роста инвестиций. Все это, по мнению Силуанова, должно в итоге помочь ускорить динамику российского ВВП в среднесрочной перспективе.

После нескольких лет ускорения темпов роста российской экономики в 2025 году наметилось ощутимое замедление динамики. Эксперты связывают это в том числе с усиливающимся негативным эффектом от масштабных западных санкций. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) усомнились, что снижение ключевой ставки поможет России избежать рецессии. Схожего мнения придерживается главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Согласно ее ожиданиям, российская экономика выйдет на самую холодную точку и оттолкнется от нее в конце следующего года.