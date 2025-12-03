Банк России открыл представительство в Мумбаи - финансовой столице Индии.

Новое представительство станет связующим звеном для регуляторов и участников финансового рынка двух стран и создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран, говорится в сообщении ЦБ.

"Представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора Российской Федерации на одном из ключевых международных направлений", - отмечается в сообщении.

Первое представительство Банка России за рубежом было открыто в 2017 году в Пекине.