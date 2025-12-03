Еврокомиссия (ЕК) в начале 2026 года может внести законодательное предложение по запрету импорта всей российской нефти.

Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в ходе пресс-конференции, трансляция велась на сайте ЕК.

«Мы внесем законодательное предложение, чтобы запретить импорт всей российской нефти. Мы должны сделать это как можно скорее и не позднее, чем к концу 2027 года», — поделился еврокомиссар.

25 ноября Bloomberg сообщал, что Минфин США предоставил венгерской нефтегазовой компании MOL индивидуальное разрешение на продолжение закупок нефти у «ЛУКОЙЛа» до 21 ноября 2026 года.

Американское ведомство разрешило MOL совершать сделки с «ЛУКОЙЛом» и его трейдинговой компанией Litasco по покупке нефти, которая поставляется по нефтепроводу «Дружба». При этом операции не должны затрагивать американские компании, физических лиц, финансовую систему США, а также приносить выгоду иным лицам, находящимся под санкциями.

Скидки на российскую нефть выросли до максимума

8 ноября Орбан сообщал, что Вашингтон разрешил Будапешту приобретать российские энергоресурсы по трубопроводным системам «Дружба» и «Турецкий поток». Он подчеркнул, что данное разрешение не имеет временных ограничений. Кроме того, по его словам, Трамп отменил санкции, введенные в отношении атомной электростанции «Пакш», строительство которой в Венгрии ведется в рамках проекта «Росатома».