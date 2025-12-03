В России приготовились к резкому падению нефтегазовых доходов

Ожидаемый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам декабря окажется на 137,6 миллиарда рублей ниже базового уровня. Такой прогноз содержится в сообщении Министерства финансов России.

В ноябре доходы от продажи нефти и газа составили 530,9 миллиарда рублей, что на 14,1 миллиарда лучше предыдущего прогноза, но на треть меньше, чем в тот же месяц годом ранее, и на 30,1 миллиарда ниже базового уровня.

Отдельно по газу доходы от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за ноябрь показали лучший результат (74,8 миллиарда рублей) с апреля этого года, а по нефти (530,8 миллиарда) — худший с июня.

Основной причиной снижения нефтяных доходов остаются санкции США против крупнейших экспортеров, вступившие в силу 21 ноября. Из-за отказа многих крупных покупателей от сотрудничества скидки на основной экспортный сорт нефти Urals достигли многолетнего максимума.

В то же время хороший результат по газу может быть связан с наступлением отопительного сезона и началом поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ-2» в Китай.

Тем не менее в декабре рассчитывать на продолжение отправки партий с него нельзя из-за завершения навигации и отсутствия танкеров ледового класса Arc7, позволяющих вести поставки круглый год.