Пора бить тревогу: эксперты предупреждают о разрушительном финансовом кризисе

До кризиса 2007–2009 годов Банк международных расчётов (БМР) указывал на опасности адаптивной денежно-кредитной политики, чрезмерного кредитования, завышенных цен на активы и низкой прозрачности. Однако эти предупреждения остались без внимания, что привело к экономическому спаду, увеличению государственного долга и росту популизма, сообщает The Financial Times.

Сейчас БМР вновь предупреждает о рисках, связанных с высоким уровнем государственного долга и изменениями в структуре мировых финансовых активов. Генеральный директор Пабло Эрнандес де Кос подчеркивает, что государственный долг многих развитых стран достиг рекордных значений, и при отсутствии роста экономики он продолжит увеличиваться из-за новых шоков, старения населения, негативного отношения к иммиграции и других факторов.

Подчеркивается, что увеличение государственного долга сопровождается ростом доли небанковских финансовых организаций в мировых активах, что привело к разрыву между спросом на облигации и банковскими активами. Небанковские организации, включая как инвесторов, так и спекулянтов, увеличили свои вложения в государственные ценные бумаги и используют хеджирование валютных рисков, что повышает их зависимость от валютных свопов.

Сообщается, что эти изменения могут снизить надежность государственных облигаций, несмотря на их кажущуюся устойчивость. Риски связаны с волатильностью из-за использования кредитного плеча и несовпадением сроков погашения обязательств. Эрнандес де Кос призывает к конгруэнтному регулированию, централизованному клирингу и минимальным требованиям для повышения стабильности.

Как пишут авторы, укрепление государственных финансов представляется более эффективным решением, чем возвращение к доминированию банков. Нестабильность может привести к новому финансовому кризису, если государства утратят свою кредитоспособность, подчеркивается в статье.