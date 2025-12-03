Костин оценил влияние западных санкций на российскую экономику

Геополитика, включая масштабные западные санкции, оказывает серьезное влияние на российскую экономику. Об этом в эфире американского телеканала CNN рассказал президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Стратегию давления западных стран на Россию глава финансовой организации назвал «полностью незаконной». Антироссийские санкции, подчеркнул Костин, «не вписываются ни в какую международную правовую рамку».

«Конечно, я не вижу в санкциях ничего хорошего», — констатировал руководитель ВТБ.

Ранее об усиливающемся влиянии западных санкций на российскую экономику заявили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их мнению, России не удастся избежать ожидаемой рецессии даже в случае заметного снижения ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

Снижение нефтегазовых доходов, затруднения с проведением трансграничных платежей, отказ ряда банков из дружественных стран обслуживать операции с участием российских контрагентов, удорожание логистики и кредитов все больше бьют по деловой и инвестиционной активности на внутреннем рынке. На этом фоне главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец считает, что российская экономика выйдет на самую холодную точку и оттолкнется от нее в конце следующего года.