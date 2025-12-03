Кремль предупредил о последствиях отказа от российского газа для ЕС

Европа из-за отказа от российских энергоносителей попадет в зависимость от гораздо более дорогого газа и потеряет лидирующие позиции в мировой экономике.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС полностью отказывается от российского газа.
"Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами - значительно дороже, чем российский газ. Таким образом Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и для понижения конкурентоспособности Европы, это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала", - подчеркнул Песков.