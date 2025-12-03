«Стремительный спад»: страна ЕС оказалась в очень тяжелом положении

Литва может обогнать Великобританию по уровню ВВП на душу населения к 2030 году. К 2040 году Великобритания рискует стать беднее Турции, сообщает Telegraph.

Сейчас можно наблюдать, как «слабое падение превращается в стремительный спад», отмечает издание. Текущая налогово-бюджетная политика страны наносит ущерб экономике. Граждане считают бюджет несправедливым и тяжелым, говорится в материале.

Как сообщает газета, если страна хочет избежать унизительного положения, когда ее обгонят страны, которые она считала экономически отсталыми, и, если она хочет, чтобы дети унаследовали процветающую, динамичную и свободную страну, государству нужно менять курс уже сейчас.

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 ноября 2025 года, Еврокомиссия в осеннем прогнозе повысила ожидания по росту ВВП Евросоюза и еврозоны по сравнению с весенним прогнозом. Однако показатели по инфляции для ЕС в целом ухудшились: экономика Евросоюза в 2025 году вырастет на 1,4% (с весеннего прогноза — 1,1%), экономика еврозоны вырастет на 1,3% (с весеннего прогноза — 0,9%).