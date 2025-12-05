Долги других стран перед Россией достигли максимума в XXI веке. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка сообщает РИА Новости.

В прошлом году объем задолженности других стран перед РФ увеличился на 2,6 миллиарда долларов и достиг рекордной отметки в 33,1 миллиарда. В последний раз этот показатель был больше в 1998 году, составив 38 миллиардов долларов.

В 2024 году больше всего денег у России заняли Бангладеш (рост на 1,2 миллиарда долларов), Египет (815 миллионов) и Индия (799 миллионов). Сильнее всего сократила свои обязательства Белоруссия (на 125 миллионов долларов).

Внешний долг России по отношению к ВВП достиг 14%

Ранее внешний госдолг России по отношению к ВВП сократился до 14 процентов. Ниже он падал лишь однажды в современной истории — в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3 процента.