Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что ему удастся повлиять на позицию Бельгии по замороженным российским активам.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

"Мерц считает, что именно на его плечах лежит ответственность за достижение этой цели", - сказал собеседник издания.

По словам источников, для Берлина задача скорого получения активов РФ теперь имеет приоритет над юридической осторожностью. Несмотря на то что власти Германии призывали Еврокомиссию учесть обеспокоенность Бельгии, они считают, что альтернативы так называемому репарационному кредиту не существует, пишет FT.

Ранее Мерц заявил, что серьезно относится к опасениям премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера относительно замороженных российских активов, и отметил, что обсудит с ним варианты возможного использования активов РФ для помощи Украины.

На вечер 5 декабря в Брюсселе намечен закрытый для прессы ужин Де Вевера с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, которые будут убеждать бельгийского лидера смягчить условия, на которых Бельгия поддержала бы план ЕК по экспроприации активов РФ. Основная дискуссия по этому плану состоится на саммите ЕС 18-19 декабря.

В Европе блокировано около €210 млрд суверенных активов России, из которых 185 млрд - на счетах в депозитарии Euroclear. Точное местонахождение остальных €25 млрд ни Еврокомиссия, ни страны ЕС официально не сообщали.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.