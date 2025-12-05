Группа высокого уровня СГ приняла решение о понятии "товар Союзного государства"
Два десятка актуальных вопросов, посвященных экономическому и социальному совершенствованию Союзного государства, рассмотрели участники заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.
Кстати, следует напомнить, что за последние три года взаимный товарооборот между двумя братскими странами вырос почти на 30 процентов. В частности, уточнил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, в РБ поставляются минеральные ресурсы, транспортные средства, продовольственные товары, продукция технической промышленности.
Причем, что особенно важно, почти все взаиморасчеты, подчеркивалось на заседании, осуществляются в национальных валютах. Партнеры по СГ поддерживают высокий уровень контактов и на региональном уровне. Такой формат позволяет находить новые точки соприкосновения для дальнейшего развития сотрудничества.
Расширяется и транспортное сообщение между Беларусью и Россией. Более 15 регионов РФ связаны прямым сообщением с Синеокой, конкретизировал Оверчук, добавив, что осуществляется около 160 регулярных авиарейсов в неделю между столицами и регионами.
Особое внимание на заседании было уделено и сотрудничеству в гуманитарной, культурной сфере и 80-летию Великой Победы. Как подчеркнул в своем выступлении глава администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, ориентирами в совместной работе являются основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Он сообщил также, что на начало декабря выполнено более трети мероприятий или почти 40 процентов. Министерствами экономики двух стран начата работа и над основными направлениями на очередной трехлетний период.
Причем акцент в 2027-2029 годах, по его словам, будет сделан на развитии ключевых сфер для СГ, включая промышленную политику, технологический суверенитет, обеспечение продовольственной безопасности, транспорт, энергетику и туризм. Для реализации этих направлений также будут разработаны и утверждены планы мероприятий с детальными механизмами практической реализации.
В свою очередь, Госсекретарь СГ Сергей Глазьев рассказал, что коллеги приняли принципиальное решение о понятии товара Союзного государства. И, как следствие, утверждена методика определения товара на пространстве Союза.
Как пояснил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, если товар производят в России, то в его стоимости белорусская доля не должна быть меньше 25 процентов. То же самое, как ожидается, будет действовать и в обратном порядке в Беларуси.